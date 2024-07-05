Что можно и нельзя делать в Ульянин день 5 июля, который называют днем встреч

Не рекомендуется уезжать на дальние расстояния от дома. Запрещено топить баню. Предки верили, что это не добавит здоровья. Не подходит 5 июля для того, чтобы начинать важные дела. Не следует ссориться, провоцировать конфликты с близкими людьми. Считается, что долгое время не получится наладить отношения.