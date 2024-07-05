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Что можно и нельзя делать в Ульянин день 5 июля, который называют днем встреч

Собрали приметы и запреты на 5 июля, когда празднуют Ульянин день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь вспоминает 5 июля святую Иулианию. В народе отмечают Ульянин день, который считается праздником встреч. Все дело в том, что 5 июля можно встретить всех тех, с кем давно не виделся.

Что нельзя делать 5 июля

Не рекомендуется уезжать на дальние расстояния от дома. Запрещено топить баню. Предки верили, что это не добавит здоровья. Не подходит 5 июля для того, чтобы начинать важные дела. Не следует ссориться, провоцировать конфликты с близкими людьми. Считается, что долгое время не получится наладить отношения.

Что можно делать 5 июля

По традиции, в указанный день начинают собирать полезные травы, в которых заваривают потом веники в бане. Кроме того, 5 июля сеяли редису, а также обрабатывали растения от вредителей.

Согласно приметам, распространенным в том числе в Беларуси, на богатый урожай указывает месяц, который ярко светит ночью. Обильная роса указывает на теплую погоду. В том случае, если по небу плывут темные облака, то ждали ненастья.

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