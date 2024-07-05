«За воротами — ад, внутри — рай»: Жительница Новосибирска рассказала о 12 годах жизни в секте

Жительница Новосибирска Людмила, психолог по профессии, рассказала изданию Сиб.фм о своем 12-летнем опыте жизни в общине «Церкви последнего завета»*, основанной Сергеем Торопом, известным как Виссарион.



В сентябре 2022 года Сергей Тороп и два его помощника — Вадим Редькин и Владимир Ведерников — были задержаны сотрудниками ФСБ. Им предъявлены обвинения в создании религиозного объединения, деятельность которого сопровождалась насилием и причинением тяжкого вреда здоровью. Расследование продолжается, а глава общины неоднократно заявлял о нападениях со стороны сокамерников. Власти изъяли лесной участок у «Церкви последнего завета»*, а прокуратура потребовала полной ликвидации общины.



Людмила рассказала, что Сергей Тороп начал открытые проповеди о своей церкви в 1991 году, активно путешествуя по городам и приглашая людей в поселение в Минусинске. Первое религиозное объединение было зарегистрировано в 1994 году под названием «Община единой веры». К тому времени поселение уже было заселено.



Людмила поделилась, что люди продавали свои квартиры в крупных городах и переезжали в общину, где покупали жилье. Она сама прожила в общине с 1994 по 2006 годы. Она отметила, что Виссарион уверял своих последователей, что за воротами общины находится ад, а внутри — рай. Он также предупреждал о предстоящих катаклизмах и требовал строгого соблюдения правил общины, включая строгие ограничения в питании и отказ от медицинской помощи.



Жесткие правила питания и запреты на медицинскую помощь отрицательно сказывались на здоровье жителей общины, особенно детей и рожениц. Постепенно люди начали покидать общину, понимая, что их обманывают. Однако это удалось не многим.



«Церковь последнего завета»* — организация, деятельность которой запрещена в России.

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