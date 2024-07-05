Певца Мазаева увезли в реанимацию прямо перед концертом: чем известен артист

Известно немногое о первой жене Мазаева, Ольге, которая была соседкой музыканта. Связь между ними началась после возвращения Сергея из армии, когда он уже строил свою музыкальную карьеру и планировал переезд в Европу. Однако, женщина подала на развод, не смогла перенести разгульный образ жизни супруга и увидев фотографию его любовницы, представленную кем-то, по словам самого артиста.