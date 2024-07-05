Пранкерам Вовану и Лексусу вручили в Кремле Ордена Дружбы

«Периодически это было хобби, потом как-то я забыл о нем. До того момента, как не случились события на нашей любимой Украине, когда снова захотелось как-то влиять на процессы. Потому что кроме нас уже никто не мог влиять ни на что в этой стране [Украине]. И поэтому возникли записи с олигархами, с министрами, с президентами этой страны, с руководством, вот. Ну и пошло-поехало», — рассказывал Лексус.