Врач назвала опасность игнорирования сонливости и апатии

По словам врача, нужно срочно переместиться в прохладное помещение, выпить воды и спокойно посидеть, если кожа покраснела, участился пульс, появились головная болл. Чтобы организм быстрее остыл до нужной температуры, можно побрызгать на голову водой или приложить мокрую ткань. Если человек потерял сознание, необходимо сразу же отнести его в прохладное помещение и вызвать скорую помощь.