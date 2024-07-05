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Новосибирцев напугали женщины в хиджабах на детской площадке

Инцидент произошел в жилмассиве «Родники».

Источник: Соцсети

Новосибирцев напугали женщины в хиджабах на детской площадке в жилмассиве «Родники».

Местные жители переживают из-за количества мигрантов. На площадке во дворе собралось больше 10 женщин в закрытой одежде. Они стояли с колясками возле скамейки. Старшие дети играли на площадке. Об этом сообщает «МК в Новосибирске».

По словам сибиряков, иностранцы далеко не всегда ведут себя приветливо с соседями. Кроме того, они не реагируют на замечания.

«Дети не воспитаны, обижают детей славянской внешности, ругаются громко матом на русском языке, поджигают в подъезде коробки, мусорят в подъезде, в общем ведут себя как рецидивисты», — поделилась местная жительница.

Один раз в подъезде произошел поджог, соседи обращались в полицию.