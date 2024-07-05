Новосибирцев напугали женщины в хиджабах на детской площадке

Местные жители переживают из-за количества мигрантов. На площадке во дворе собралось больше 10 женщин в закрытой одежде. Они стояли с колясками возле скамейки. Старшие дети играли на площадке. Об этом сообщает «МК в Новосибирске».

По словам сибиряков, иностранцы далеко не всегда ведут себя приветливо с соседями. Кроме того, они не реагируют на замечания.