В аэропортах Турции ужесточат правила досмотра пассажиров

Теперь сотрудники службы безопасности смогут досматривать вещи пассажиров на входе в терминал и при входе в зону посадки. Проверять смогут как личный багаж, так и электронные устройства. В случае отказа предоставить вещи для досмотра путешественника не пустят в зону вылета. Запрещенные вещи конфискуют на месте.