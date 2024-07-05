Юрист Катя Гордон высказалась о деле Решетовой и изменах мужа Алсу

«Я бы хотела, чтобы мы разобрались для начала с тем, является Решетова эскортницей или нет. Мы сделали и нотариально заверили определенные публикации и переписки — и я полагаю, что нужно установить определенные юридические факты, связанные с этой дамой», — приводит слова Гордон издание Super.ru.