Что произошло в Хабаровском крае к утру 5 июля

На четвертом километре дороги «Подъезд к селу Вознесенское» произошло смертельное ДТП. Водитель не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся. Подросток, не пристегнутый ремнем безопасности, выпал из окна и скончался от травм на месте происшествия. В машине также находился отец погибшего, который был в состоянии алкогольного опьянения.