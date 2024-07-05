Что произошло в Хабаровском крае к утру 5 июля

На четвертом километре дороги «Подъезд к селу Вознесенское» произошло смертельное ДТП. Водитель не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся. Подросток, не пристегнутый ремнем безопасности, выпал из окна и скончался от травм на месте происшествия. В машине также находился отец погибшего, который был в состоянии алкогольного опьянения.
Шестеро рыбаков пропали без вести в Хабаровском крае. Спасатели МЧС и полицейские вылетели на вертолете Ми-8 на их поиски. Спустя два с половиной часа их обнаружили, но посадить вертолет поблизости не представлялось возможным. Тогда один спасатель спустился вниз с помощью специального спускового устройства.
База отдыха на берегу реки Хор в Хабаровском крае предлагает уникальный отдых «на гектарах» в окружении природы и вдали от городской суеты. Проект планирует развивать новые форматы туризма, такие как велнесс, «сонный» и оздоравливающий, а также улучшать качество отдыха дальневосточников и гостей региона.