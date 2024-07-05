Синоптики назвали время удара ливней по Владивостоку

Синоптики сообщили, что в ближайшее время во Владивостоке серьезно ухудшится погода. По данным пресс-службы администрации города, уже в предстоящие 3−6 часов в дальневосточной столице ожидается сильный дождь с количеством осадков 15−25 мм., сообщает ИА PrimaMedia.