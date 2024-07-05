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Синоптики назвали время удара ливней по Владивостоку

Ухудшение погоды ожидается в ближайшие часы.

Сейчас в Ричмонде: +25° 0 м/с 94% 755 мм рт. ст. +30°
Источник: PrimaMedia.ru

Синоптики сообщили, что в ближайшее время во Владивостоке серьезно ухудшится погода. По данным пресс-службы администрации города, уже в предстоящие 3−6 часов в дальневосточной столице ожидается сильный дождь с количеством осадков 15−25 мм., сообщает ИА PrimaMedia.

«Жителей и гостей города просят быть предельно внимательными и осторожными. О нештатных ситуациях, связанных с непогодой, можно сообщать по телефону 2222−333», — уточнили в мэрии.

Напомним, край с самого утра накрыли дожди и туманы. В отдельных районах ливни, грозы. Утром местами туман. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха +19…+30°C.