Синоптики назвали время удара ливней по Владивостоку

Синоптики сообщили, что в ближайшее время во Владивостоке серьезно ухудшится погода. По данным пресс-службы администрации города, уже в предстоящие 3−6 часов в дальневосточной столице ожидается сильный дождь с количеством осадков 15−25 мм., сообщает ИА PrimaMedia.
«Жителей и гостей города просят быть предельно внимательными и осторожными. О нештатных ситуациях, связанных с непогодой, можно сообщать по телефону 2222−333», — уточнили в мэрии.
Напомним, край с самого утра накрыли дожди и туманы. В отдельных районах ливни, грозы. Утром местами туман. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха +19…+30°C.