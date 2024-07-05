Минкультуры РФ: Гудков не подавал заявление на прокат своего фильма

«В связи с сообщениями в ряде СМИ и telegram-каналов информируем, что в [Минкультуры РФ] не поступало заявление на выдачу прокатного удостоверения проекту “Подземелье Чикен Карри” “Черное небо вампиров”. Осуществление на территории России проката фильма и (или) показа фильма без прокатного удостоверения <…> влечет за собой административную ответственность», — отметили в пресс-службе, заявление которой приводит ТАСС.