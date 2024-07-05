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Спад жары и дожди: какая погода будет в Хабаровском крае 5 июля

В пятницу, 5 июля, в Хабаровском крае незначительно снизится температура воздуха и местами пройдут дожди.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 94% 755 мм рт. ст. +30°
Источник: Reuters

Такой прогноз опубликовали синоптики Дальневосточного гидрометцентра.

В Хабаровске днём +29…+31 градус, к ночи похолодает до +19…+21 градуса. Без осадков. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре днём +27…+29 градусов, к ночи похолодает до +20…+22 градусов. Кратковременные дожди. Ветер южный, 5−10 м/с.

В Вяземском днём +29…+31 градус. Без осадков. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

В Советской Гавани днём +21…+23 градуса, к ночи похолодает до +15…+17 градусов. Без существенных осадков. Ветер южный, 7−12 м/с.

В Николаевске-на-Амуре днём +24…+26 градусов, к ночи похолодает до +15… +17 градусов. Кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

В Охотске днём +14…+16 градусов. Без осадков. Ветер южный, 4−9 м/с.