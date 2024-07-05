Хабаровчане жалуются на отсутствие автобусов на пригородных маршрутах

Пассажиры пригородного автобуса № 177, курсирующего между Индустриальным поселком и селом Казакевичево, жалуются на то, что на маршруте используют старый транспорт, который часто выходит из строя, что приводит к нарушению графика. Как пояснили ИА «Хабаровский край сегодня» в краевом министерстве транспорта, хотя автопарк обновили, новые автобусы запустить на линию не удается из-за того, что в Индустриальном районе Хабаровска не хватает газовых заправок.



В минтрансе отметили, что все пригородные автобусы ежедневно выходят на маршруты согласно расписанию движения, но при запуске новой техники возникла проблема. Из-за увеличения количества автобусов, работающих на газомоторном топливе, появился дефицит соответствующих заправок.





— В настоящее время на территории города Хабаровск и Хабаровского района перевозки пассажиров осуществляются уже более чем 300 автобусами на газомоторном топливе, хотя ещё 2 года назад их было около 60. Наибольшее влияние недостаток заправочных мощностей оказывает на автобусы маршрутов из Индустриального района Хабаровска, — рассказали в министерстве транспорта Хабаровского края. Сейчас министерство совместно с автотранспортными предприятиями и владельцами заправок ведут работу по увеличению мощностей для обеспечения заправки всех хабаровских автобусов, работающих на газомоторном топливе. Решить проблему планируют к августу этого года.