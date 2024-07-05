В аэропортах Турции начнутся жесткие досмотры пассажиров

Помимо этого, в аэропортах Турции предусмотрены два этапа досмотра: при входе в терминал и после регистрации на рейс в так называемой чистой зоне. Введены также штрафы для экипажей, не сообщивших о правонарушениях на борту, и для операторов квадрокоптеров, нарушивших правила полетов в зонах, контролируемых гражданской авиацией.