В аэропортах Турции начнутся жесткие досмотры пассажиров

В Турции досматривать пассажиров начнут более жестко.
Турецкий парламент принял поправки к закону о гражданской авиации, которые предусматривают ужесточение процедур досмотра пассажиров в аэропортах страны. Об этом сообщает телеканал Habertürk.
«В случае отказа от досмотра пассажира не допустят в аэропорт или в зону вылета», — передает ТАСС сообщение телеканала. Запрещенные предметы будут изыматься. Согласно новым правилам, сотрудники службы безопасности получат право досматривать личные вещи и электронные устройства пассажиров как при входе в терминал, так и при доступе к зоне посадки. Запрещенные предметы будут изыматься.
Помимо этого, в аэропортах Турции предусмотрены два этапа досмотра: при входе в терминал и после регистрации на рейс в так называемой чистой зоне. Введены также штрафы для экипажей, не сообщивших о правонарушениях на борту, и для операторов квадрокоптеров, нарушивших правила полетов в зонах, контролируемых гражданской авиацией.