Российские хакеры пытались взломать компанию Илона Маска за миллион долларов

Хакеров обвиняют во множественных кибератаках.
В Санкт-Петербурге 5 июля должен начаться суд по делу хакерской группировки REvil, участников которой арестовали после кибератак на крупные американские компании. По словам одного из свидетелей, за взлом компании Tesla Илона Маска одному из инженеров предложили 500 тысяч долларов, однако позже цена поднялась до миллиона.
«Летом 2020 года Алексей Скоробогатов, близкий к руководителям REvil, в том числе к Пузыревскому, поинтересовался, нет ли у него друзей, работающих в крупных иностранных компаниях. А когда Крючков сказал, что у него есть знакомый инженер в Tesla, предложили ему за $500 тыс. взломать компанию», — приводит данные с допроса свидетеля Егора Крючкова газета «Известия».
После этого диалога Крючкову предложили полететь в США и встретиться с работником компании Tesla, после чего убедить его внедрить вредоносную программу или открыть письмо с вирусом с почты работодателя. По его показаниям, Скоробогатов проспонсировал поездку, после чего мужчина предложил инженеру Дмитрию Волкову реализовать данную схему. Однако инженер поднял ценник до одного миллиона долларов и обратился к правоохранителям.
REvil также обвинили в кибератаке на мясоперерабатывающую компанию JBS SA, медиахолдинг Sinclair Broadcast, Kaseya и других. В Америке за хакеров обещали около 10 миллионов долларов. Позже их задержали сотрудники ФСБ. Тогда Белый дом ожидал, что члены группировки будут осуждены по всей строгости закона России.