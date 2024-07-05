Российские хакеры пытались взломать компанию Илона Маска за миллион долларов

«Летом 2020 года Алексей Скоробогатов, близкий к руководителям REvil, в том числе к Пузыревскому, поинтересовался, нет ли у него друзей, работающих в крупных иностранных компаниях. А когда Крючков сказал, что у него есть знакомый инженер в Tesla, предложили ему за $500 тыс. взломать компанию», — приводит данные с допроса свидетеля Егора Крючкова газета «Известия».