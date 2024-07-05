Авиаперелёты из Хабаровска на Сахалин станут ежедневными

Об этом сообщили в Telegram-канале хабаровского международного аэропорта.
Новое лётное расписание вступает в силу с сегодняшнего дня, 5 июля. До этого рейсы по новому маршруту, который открылся в конце мая, выполнялись четыре раза в неделю. Решение нарастить частоту авиаперевозок приняла одна из крупнейших российских авиакомпаний.
«Направление пользуется спросом у жителей Хабаровска и Сахалина. Увеличение числа рейсов сделает регионы Дальнего Востока более доступными и удобными для поездок», — отметили в пресс-службе аэропорта.
Перевозить пассажиров будет самолёт Sukhoi Superjet 100, в котором имеется 87 кресел — 12 мест бизнес-класса и 75 эконом-класса. Вылет из Хабаровска будет производиться в 11:45 по вторникам, средам, четвергам, субботам и в 12:05 по понедельникам, пятницам и воскресеньям.