Авиаперелёты из Хабаровска на Сахалин станут ежедневными

Перевозить пассажиров будет самолёт Sukhoi Superjet 100, в котором имеется 87 кресел — 12 мест бизнес-класса и 75 эконом-класса. Вылет из Хабаровска будет производиться в 11:45 по вторникам, средам, четвергам, субботам и в 12:05 по понедельникам, пятницам и воскресеньям.