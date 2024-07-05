Новый детский городок появится в Хабаровске

Формирование комфортной городской среды становится ключевым фактором развития городов и поселков. Президентский нацпроект «Жилье и городская среда» способствует созданию комфортной городской среды, которая служит важнейшим критерием привлекательности и престижности города или поселка. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В Хабаровске в сквере по улице Аксенова строится новый детский городок, стоимостью более 15 миллионов руб. Работы на объекте уже ведутся, планируется завершить их в ноябре текущего года.
«В ближайшее время в сквере будет уложена тротуарная плитка, резиновое покрытие, установлена ночная подсветка и видеонаблюдение, высажен газон, установлена тематическая площадка — скалодром для детей разных возрастных групп, а также малые архитектурные формы и удобные скамейки для отдыха», — рассказала начальник отдела по формированию комфортной городской среды министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края Оксана Лугина.
В этом году в регионе планируется благоустроить 88 общественных территорий в 49 муниципальных образованиях. На эти цели выделено около 355 миллионов рублей.