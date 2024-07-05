Итоги первого этапа операции «Путина-2024» подвели в Хабаровском крае

Итоги первого этапа операции «Путина-2024» подвели в УМВД России по Хабаровскому краю. Сотрудники полиции изъяли у браконьеров более 900 килограммов икры осетровых видов рыб, добытых нелегально, и выпустили в естественную среду обитания 27 живых осетров, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Первый этап оперативно-профилактического мероприятия проходил во взаимодействии с сотрудниками Восточного округа войск национальной гвардии Российской Федерации и иных заинтересованных ведомств на территории Николаевского, Ульчского, Комсомольского, Амурского и Нанайского районов, — рассказала начальник пресс-службы УМВД по Хабаровскому краю Ирина Щёголева.
Сотрудники полиции возбудили 72 уголовных дела о незаконной добыче биоресурсов. У подозреваемых в браконьерстве изъяты 57 единиц транспорта и лодочных моторов. Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю пресечена незаконная деятельность преступной группы, в состав которой вошли 6 участников. Все они незаконно добывали осетровых.