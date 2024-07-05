Череда мощных магнитных бурь ожидается в Новосибирске в июле-2024: расписание

Метеозависимые людям стоит готовиться к неприятным ощущениям, а даже те, кто обычно не обращает внимания на подобные явления, могут почувствовать их влияние.
Согласно прогнозам лаборатории солнечной астрономии, первая половина июля будет относительно спокойной, с небольшими возмущениями до 13 числа. Однако уже 14 июля ожидается магнитная буря масштабом до 4 баллов, что может повлиять на самочувствие многих.
Середина месяца, особенно 15 июля, выглядит наиболее напряженной: прогнозируется магнитная буря с интенсивностью до 4 баллов. Несмотря на это, уже на следующий день активность должна уменьшиться до 3 баллов.
Продолжение «буревого» периода ожидается во второй декаде июля. С 20 по 21 числа прогнозируется слабая магнитная буря, после чего снова наступит спокойствие до конца месяца.
Таким образом, июль обещает быть насыщенным геомагнитными явлениями, требующими особой осторожности и внимания со стороны всех, кто подвержен влиянию погодных изменений.
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