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Череда мощных магнитных бурь ожидается в Новосибирске в июле-2024: расписание

Июль 2024 года обещает быть насыщенным геомагнитными бурями, предостерегают специалисты.

Источник: NASA

Метеозависимые людям стоит готовиться к неприятным ощущениям, а даже те, кто обычно не обращает внимания на подобные явления, могут почувствовать их влияние.

Согласно прогнозам лаборатории солнечной астрономии, первая половина июля будет относительно спокойной, с небольшими возмущениями до 13 числа. Однако уже 14 июля ожидается магнитная буря масштабом до 4 баллов, что может повлиять на самочувствие многих.

Середина месяца, особенно 15 июля, выглядит наиболее напряженной: прогнозируется магнитная буря с интенсивностью до 4 баллов. Несмотря на это, уже на следующий день активность должна уменьшиться до 3 баллов.

Продолжение «буревого» периода ожидается во второй декаде июля. С 20 по 21 числа прогнозируется слабая магнитная буря, после чего снова наступит спокойствие до конца месяца.

Таким образом, июль обещает быть насыщенным геомагнитными явлениями, требующими особой осторожности и внимания со стороны всех, кто подвержен влиянию погодных изменений.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что женщины в хиджабах на детской площадке напугали жителей жилмассива «Родники» в Новосибирске.

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