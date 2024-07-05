В Приморье избраны топ-концепции для круглогодичного курорта в Хасанском округе

В Приморье завершился конкурс «РЕ:КРЕАЦИЯ» на лучшие идеи для архитектурных решений нового федерального круглогодичного морского курорта в Хасанском округе. В ходе конкурса участники представили свои видения облика будущего курорта, ориентированного на семейный отдых, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко лично принимал участие в итоговом заседании жюри и отдал свой голос за лучшие проекты. В результате, эксперты выбрали 15 победителей, чьи концепции будут реализованы при строительстве курорта.
Запланированный комплекс на 3800 номеров предложит посетителям широкий спектр услуг: от пляжного отдыха до активного отдыха на природе и экскурсионных программ. В состав курорта войдут гостиницы и апартаменты, аквапарк, школа водных видов спорта, банный комплекс, парк развлечений и многофункциональная арена для мероприятий.
«РЕ:КРЕАЦИЯ» является открытым международным конкурсом, в котором участвовали студенты творческих вузов, российские архитектурные бюро, дизайнеры, а также зарубежные компании. Основной задачей участников было создание инновационных и функциональных архитектурных решений для инфраструктуры круглогодичного курорта.
Олег Кожемяко рассказал, что новый курорт станет одним из самых популярных туристических направлений, в том числе для гостей из Китая, благодаря его близости к границе. По его словам, этот проект имеет стратегическое значение и должен соответствовать мировым стандартам качества.
«В прошлом году наш край посетили 3,7 миллиона туристов, и я уверен, что с каждым годом количество людей, желающих побывать в Приморье, будет только увеличиваться», — отметил губернатор.
В завершающем этапе конкурса были представлены концепции в шести ключевых номинациях. Среди победивших проектов оказались идеи для создания гостиниц различных классов, апарт-комплекса, акватермального и банного комплексов, многофункционального центра, рыбного рынка, парка развлечений, этноархеологического парка, а также различных общественных пространств и детских зон. Эти идеи будут воплощены в жизнь при строительстве курорта, который предполагается открыть к 2031 году.
Напомним, строительство курорта начнётся в следующем году, а его открытие запланировано на 2031 год. Общий объём инвестиций в проект составит 30 миллиардов рублей, включая 1,2 миллиарда рублей из бюджета края на развитие транспортной инфраструктуры. Реализация проекта позволит принимать до 500 тысяч туристов ежегодно и создаст около 2500 новых рабочих мест, способствуя увеличению доходов бюджета и развитию региона.