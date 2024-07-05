В Приморье избраны топ-концепции для круглогодичного курорта в Хасанском округе

В завершающем этапе конкурса были представлены концепции в шести ключевых номинациях. Среди победивших проектов оказались идеи для создания гостиниц различных классов, апарт-комплекса, акватермального и банного комплексов, многофункционального центра, рыбного рынка, парка развлечений, этноархеологического парка, а также различных общественных пространств и детских зон. Эти идеи будут воплощены в жизнь при строительстве курорта, который предполагается открыть к 2031 году.