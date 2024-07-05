Онколог Черемушкин: первые симптомы рака легкого схожи с простудой

«Обычно от него страдают курильщики, у которых хронический бронхит. У таких людей на ранних стадиях обнаружить рак и рентгенологу сложно, потому что легкие на снимке все изменены, их структура и прочее», — сказал Черемушкин NEWS.ru. Он добавил, что если человек не курит, то первые симптомы рака могут оказаться симптомами простуды.