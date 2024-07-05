В РФ работодателей обяжут вносить военнообязанных в новые базы

«Картаполов внес в Госдуму поправки к закону “О воинской обязанности и военной службе” в июне 2024 года. Сейчас документы о военнообязанных работодатель заполняет через портал госуслуг. Законопроект уточняет эту норму, позволяя организациям направлять эти сведения в военкоматы через реестр воинского учета», — сообщает «Коммерсант».