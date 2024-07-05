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Редкий цветок-паразит заметили на улицах Новосибирской области

Речь о заразихе.

Источник: Соцсети

Фотографию необычного цветка разместила в своей группе во ВКонтакте районная газета «Краснозёрская новь». Снимок прислала местная жительница.

На кадре — цветок с толстым жёлтым стеблем и сиреневыми лепестками.

Биолог Алексей Яновский объяснил порталу vn.ru, что растение называется заразихой, оно редко встречается в Сибири и очень опасно.

Судя по открытым источникам, у заразихи нет корней и она врастает в систему возделываемых культур, причиняя им боль и дальнейшую гибель. Чаще всего паразитирует на томатах и подсолнечниках.

флора и фауна