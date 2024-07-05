Бюст Героя России Эдуарда Дьяконова отправят из Иркутска в Мариуполь

В Иркутске завершили работу над созданием бюста нашего земляка Эдуарда Дьяконова, который погиб в зоне СВО и получил звание Героя России посмертно. Готовый памятник отправили в Мариуполь, там его установят в сквере, который носит имя бойца.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, над проектом бюста Эдуарду Дьяконову работали архитектор Евгений Третьяков, скульптор Евгений Ставский и команда скульпторов из Красноярска. Памятник весом 129 килограммов отлили на литейном заводе в Красноярске. Процесс его создания проходил под контролем матери бойца — чтобы максимально отразить червы лица и характер военнослужащего.
Иркутянин Эдуард Дьяконов стал самым молодым Героем России. 20-летний боец, будучи раненым, накрыл собой гранту, чтобы спасти своих товарищей. Ранее в память о нём также установили мемориальную доску на школе, где учился Эдуард.