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Бюст Героя России Эдуарда Дьяконова отправят из Иркутска в Мариуполь

Готовый памятник отправили в Мариуполь, там его установят в сквере, который носит имя бойца.

Источник: Мэрия Иркутска

В Иркутске завершили работу над созданием бюста нашего земляка Эдуарда Дьяконова, который погиб в зоне СВО и получил звание Героя России посмертно. Готовый памятник отправили в Мариуполь, там его установят в сквере, который носит имя бойца.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, над проектом бюста Эдуарду Дьяконову работали архитектор Евгений Третьяков, скульптор Евгений Ставский и команда скульпторов из Красноярска. Памятник весом 129 килограммов отлили на литейном заводе в Красноярске. Процесс его создания проходил под контролем матери бойца — чтобы максимально отразить червы лица и характер военнослужащего.

Иркутянин Эдуард Дьяконов стал самым молодым Героем России. 20-летний боец, будучи раненым, накрыл собой гранту, чтобы спасти своих товарищей. Ранее в память о нём также установили мемориальную доску на школе, где учился Эдуард.