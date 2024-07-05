Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В День города в Новокузнецке усилят контроль за общественным транспортом

В первую очередь это коснется маршрутов Новоильинского района.

Власти Новокузнецка сообщают, что в День города, который состоится завтра, 6 июля, следить за общественным транспортом будут ещё больше. Усиленный контроль коснется в первую очередь маршрутов Новоильинского района, где будут основные празднования, а также всех вечерних графиков.

«Эти меры принимаются для того, чтобы по окончанию торжественных мероприятий горожане смогли добраться в любые районы города», — объясняют сотрудники мэрии.

Также усилят работу контрольно-ревизионной службы МКУ ЦДС. Контролеры будут отслеживать точность прохождения промежуточных остановок.

Если появится необходимость, задействуют дополнительные автобусы. Ограничений в движении по улицам города, в результате которых будут изменяться схемы движения общественного транспорта, не предусмотрено.

Узнать подробнее о работе городского транспорта можно по телефону горячей линии МКУ ЦДС — 740−195.