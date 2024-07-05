В День города в Новокузнецке усилят контроль за общественным транспортом

Власти Новокузнецка сообщают, что в День города, который состоится завтра, 6 июля, следить за общественным транспортом будут ещё больше. Усиленный контроль коснется в первую очередь маршрутов Новоильинского района, где будут основные празднования, а также всех вечерних графиков.