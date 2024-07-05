Программу празднования Дня семьи опубликовали в Иркутске

8 июля в православии считается Днём памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских. В миру же этот день стал Днём семьи, любви и верности. А, поскольку в этом году он выпадает на понедельник, основные праздничные мероприятия в Иркутске запланировали на воскресенье, 7 июля.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе Иркутской епархии, в 15:00 7 июля в храме во имя Спаса нерукотворного Образа у Вечного Огня пройдёт молебен благоверным преподобным князьям Петру и Февронии Муромским. Мероприятие пройдёт у памятника святым, который находится возле этой церкви.
В 17:00 на площади у памятника Александру III начнётся праздничная концертная программа с участием семей Иркутска. А в 18:00 стартует традиционный «Воскресный бульвар» — танцевальный вечер для старшего поколения. Присоединиться ко всем мероприятиям празднования смогут все желающие.