Программу празднования Дня семьи опубликовали в Иркутске

8 июля в православии считается Днём памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских. В миру же этот день стал Днём семьи, любви и верности. А, поскольку в этом году он выпадает на понедельник, основные праздничные мероприятия в Иркутске запланировали на воскресенье, 7 июля.