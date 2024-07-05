Рождество Иоанна Предтечи: значение праздника крестителя Христа

Праздник Иоанна Крестителя отмечается за шесть месяцев до Рождества Христова.
В России православные христиане 7 июля отмечают важный религиозный праздник — Рождество Крестителя Господня Иоанна Предтечи. О том, кто такой Иоанн, почему он один из самых почитаемых святых — в материале URA.RU.
Кто такой Иоанн Креститель.
Иоанн Креститель, которого еще называют Предтечей, — третий самый почитаемая фигура в христианстве после Иисуса Христа и Богородицы. Иоанн был сыном священника Захарии, к которому однажды явился архангел Гавриил. Возвестив о рождении сына, он подчеркнул, что тот станет великим перед Господом, напоминает газета «Известия».
После рождения Христа царь Ирод Великий приказал убить всех младенцев в Вифлееме, однако мать Крестителя сбежала с сыном в пустыню, где Иоанн начал готовить проповеди о пришествии Спасителя. В 30 лет он начал крестить людей, погружая их в святую воду, и проповедовал необходимость внутреннего покаяния. В один из дней на крещение к Предтече пришел сам Иисус Христос.
Праздник Иоанна Крестителя отмечается за шесть месяцев до Рождества — 7 июля. Дата приходится на период Петрова поста. Помимо этого, 8 или 9 марта отмечается еще один праздник, связанный со святым — Обретение главы Ионна Предтечи, а на 20 января приходится Собор Иоанна Крестителя.
Традиции Рождества Иоанна Крестителя.
В этот день священнослужители и прихожане прославляют святого молитвами, гимнами и обращениями к иконам с его ликом. Помимо этого, во всех церквях проходит всенощное бдение накануне праздника, в его день организуется Божественная литургия.
Из-за продолжающегося поста верующим нельзя есть мясо, молочную продукцию и яйца, однако можно приготовить блюда из рыбы и выпить немного красного вина. Также стоит воздержаться от шумных застолий — лучше посветить этот день спокойным молитвам.
Рождество Иоанна Предтечи частично заменил собой Ивана Купалу — народный праздник, посвященный летнему солнцестоянию. В этот день люди выходили купаться в любые реки — считалось, что из воды почти на месяц уходит вся нечисть.
Приметы на Рождество Крестителя Господня.
В этот день запрещено читать заупокойные и поминальные молитвы — необходимо обращаться к чувствам радости и покаяния. Помимо этого, стоит следить за погодой — звездное небо в ночь праздника сулит хороший урожай грибов, а дождь — что уродится множество овощей и фруктов.
В этот день во всех церквях проводят Божественную литургиюФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.