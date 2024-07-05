Рождество Иоанна Предтечи: значение праздника крестителя Христа

После рождения Христа царь Ирод Великий приказал убить всех младенцев в Вифлееме, однако мать Крестителя сбежала с сыном в пустыню, где Иоанн начал готовить проповеди о пришествии Спасителя. В 30 лет он начал крестить людей, погружая их в святую воду, и проповедовал необходимость внутреннего покаяния. В один из дней на крещение к Предтече пришел сам Иисус Христос.