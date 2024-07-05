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Жаркая погода установилась в Челябинской области

В пятницу, 5 июля, в Челябинской области будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы.

Сейчас в Ричмонде: +25° 2 м/с 89% 755 мм рт. ст. +24°

В пятницу, 5 июля, в Челябинской области будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха днем составит от +27 до +32 градусов. Ветер северо-западный, северный 4−9 метров в секунду.

В Челябинске сегодня переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха днем составит от +30 до +32 градусов. Ветер северо-западный, северный 4−9 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 5 июля, у Василия, Геннадия и Иулиании.

Между прочим, 5 июля 2024 года отмечают Евсеев день. Согласно народным приметам, сегодня нельзя носить в кошельке мятые или порванные деньги. Дело в том, что это может привести к бедности.