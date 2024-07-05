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Минтранс Красноярского края объяснил отсутствие кондиционеров в автобусах

Министр транспорта края Дмитрий Зотин рассказал, почему не закупаются автобусы с кондиционерами.

Источник: Комсомольская правда

О причинах недостатка таких необходимых в сильную жару автобусов с кондиционерами Дмитрий Зотин рассказал на сессии Законодательного собрания 4 июля.

По словам министра, закупить автобусы с кондиционерами можно, но их будет гораздо меньше, чем требуется на маршрутах. Поэтому министерство действует в рамках запланированных на закупку бюджетов и потребностей населения, закупая базовые комплектации транспортных средств.

Напомним, с 1 июля в Красноярске выросла стоимость проезда на общественном транспорте. Теперь проезд в автобусе стоит 44 рубля, в трамвае, электробусе и троллейбусе — 40 рублей.