Минтранс Красноярского края объяснил отсутствие кондиционеров в автобусах

О причинах недостатка таких необходимых в сильную жару автобусов с кондиционерами Дмитрий Зотин рассказал на сессии Законодательного собрания 4 июля.
По словам министра, закупить автобусы с кондиционерами можно, но их будет гораздо меньше, чем требуется на маршрутах. Поэтому министерство действует в рамках запланированных на закупку бюджетов и потребностей населения, закупая базовые комплектации транспортных средств.
Напомним, с 1 июля в Красноярске выросла стоимость проезда на общественном транспорте. Теперь проезд в автобусе стоит 44 рубля, в трамвае, электробусе и троллейбусе — 40 рублей.