На Хабаровский край надвигаются ливень и шквал

На Черноморском побережье сохраняется вероятность формирования смерчей. На Среднем Каспии в районе Махачкалы сохраняются уровни воды ниже неблагоприятной отметки для судоходства. Существуют риски возникновения инцидентов с судами всех типов. В период с 4 по 7 июля аналогичные риски прогнозируются в акваториях Берингова и Японского морей из-за ожидаемой штормовой погоды с высотой волны до 6,5 метров.