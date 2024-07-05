На Хабаровский край надвигаются ливень и шквал

В частности, в Сахалинской области, Приморском и Хабаровском краях прогнозируются сильные осадки до 70 мм и сильный ветер до 25 м/сек. Также на территории Сибирского федерального округа, за исключением Новосибирской, Омской и Томской областей, ожидаются осадки до 30 мм и сильный ветер и туман.
В отдельных районах Республики Саха (Якутия), Красноярского края, Чукотского автономного округа, Республики Тыва, Иркутской области и Южного федерального округа ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, которые могут способствовать природным пожарам и ухудшению обстановки.
На территории Камчатского края повышенная вероятность подтопления низменных мест в населенных пунктах Соболевского района. На реках Забайкальского края Шилка, Онон, Чикой и в нижнем течении реки Ингода рост уровней воды продолжится в ближайшее время. Сохраняется вероятность подтопления низкопойменных мест.
Высокая водность рек с рисками подтоплений участков автомобильных дорог и приусадебных участков сохраняется в Ханты-Мансийском автономном округе. Такие же риски прогнозируются в Краснодарском крае, Волгоградской и Ростовской областях.
На Черноморском побережье сохраняется вероятность формирования смерчей. На Среднем Каспии в районе Махачкалы сохраняются уровни воды ниже неблагоприятной отметки для судоходства. Существуют риски возникновения инцидентов с судами всех типов. В период с 4 по 7 июля аналогичные риски прогнозируются в акваториях Берингова и Японского морей из-за ожидаемой штормовой погоды с высотой волны до 6,5 метров.
Все это необходимо учитывать жителям этих регионов, а также всем отдыхающим, кто отправляется в отпуск на море.