В Красноярском крае снижается активность клещей из-за жары

Если всё же клещ обнаружен, сразу же обратитесь в больницу по месту жительства. Нужно как можно быстрее удалять кровососа, ведь чем дольше процесс присасывания, тем больше доза возбудителя болезни может попасть в организм. Лучше не снимать клеща самим, а обратиться в поликлинику. Скорее всего, вы оторвёте только тело, а головка останется в коже.