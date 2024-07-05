В Красноярском крае снижается активность клещей из-за жары

В Красноярском крае продолжает снижаться активность клещей. Это связано в том числе с аномальной жарой, рассказали в Управлении Роспотребнадзора по региону.
За последнюю неделю в медицинские учреждения с жалобами на присасывание клещей обратились 604 человека. 66 из них — дети. Всего же с начала сезона от присасываний этих членистоногих пострадали 10 355 взрослых и 2 712 детей.
Зарегистрировано 170 больных клещевыми инфекциями. В частности, 95 жителей заболели клещевым вирусным энцефалитом, 65 — клещевым боррелиозом, 10 — сибирским клещевым тифом.
Чтобы избежать встреч с клещами, собираясь в лес, наденьте максимально закрытую одежду, используйте репелленты. После прогулки по лесу внимательно осмотрите кожные покровы.
Если всё же клещ обнаружен, сразу же обратитесь в больницу по месту жительства. Нужно как можно быстрее удалять кровососа, ведь чем дольше процесс присасывания, тем больше доза возбудителя болезни может попасть в организм. Лучше не снимать клеща самим, а обратиться в поликлинику. Скорее всего, вы оторвёте только тело, а головка останется в коже.