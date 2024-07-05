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Грозы и холодный ветер обещает погода в Иркутске 5 июля 2024

Ухудшение погоды обещают в Иркутске 5 июля.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 94% 755 мм рт. ст. +30°
Источник: Комсомольская правда

Двухнедельная жара успела изрядно надоесть жителям областного центра, поэтому дождь и порывистый ветер ждут с нетерпением. Их как раз и обещает погода в Иркутске 5 июля 2024. Об этом сообщили в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 5 июля 2024

— Днем в областном центре облачно с прояснениями. Возможна гроза и кратковременный дождь. Ветер северо-западный 6−11 м/с. Воздух прогреется до +22…+24, — поделились в метеобюро.

Погода в Иркутске 5 июля 2024 обещает быть дождливой, но теплой. А вот отдельные районы в Приангарье накроет настоящий ураганный ветер с порывами 15−20 м/с, но только во время гроз.

Синоптики прогнозируют сильные дожди на селеопасных станциях на западе и юге региона. Ветер будет преобладать северо-западный, северо-восточный. Столбик термометра поднимется до +28…+33.