Грозы и холодный ветер обещает погода в Иркутске 5 июля 2024

Двухнедельная жара успела изрядно надоесть жителям областного центра, поэтому дождь и порывистый ветер ждут с нетерпением. Их как раз и обещает погода в Иркутске 5 июля 2024. Об этом сообщили в Иркутском Гидрометцентре.
Погода в Иркутске 5 июля 2024
— Днем в областном центре облачно с прояснениями. Возможна гроза и кратковременный дождь. Ветер северо-западный 6−11 м/с. Воздух прогреется до +22…+24, — поделились в метеобюро.
Погода в Иркутске 5 июля 2024 обещает быть дождливой, но теплой. А вот отдельные районы в Приангарье накроет настоящий ураганный ветер с порывами 15−20 м/с, но только во время гроз.
Синоптики прогнозируют сильные дожди на селеопасных станциях на западе и юге региона. Ветер будет преобладать северо-западный, северо-восточный. Столбик термометра поднимется до +28…+33.