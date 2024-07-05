Врач Ахтямов объяснил, что происходит с батарейками в организме ребенка

Заведующий оториноларингологическим отделением КОДКБ им. Ю. А. Атаманова Дамир Ахтямов объяснил, что происходит с батарейками, если они попали в организм ребенка. Дети могут затолкнуть их в нос, ухо или проглотить.
«Элементы при контакте со слизистой очень быстро начинают выделять разные химические вещества, вызывающие ожог. Тяжесть и глубина поражения определяется видом элемента питания и длительностью его нахождения в организме. Иногда ожоги настолько сильны, что они вызывают перфорации (возникновение сквозного дефекта — Ред.), рубцовые сужения дыхательных путей или пищевода», — говорит Дамир Ахтямов.
На днях в Кемерове врачи сняли трахеостому у девочки, которая пять лет назад проглотила батарейку и после этого не могла дышать самостоятельно. Организму понадобилось много лет на восстановление, и теперь ребенок будет жить без трубки в горле.