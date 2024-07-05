«СКА-Нефтяник» приглашает хабаровчан на день открытых дверей

Хотите побывать в раздевалке «СКА-Нефтяника»? Своими глазами увидеть какие условия созданы для тренировок и восстановления игроков? Узнать, чем живет командный блок? Приглашаем на день открытых дверей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу хоккейного клуба «СКА-Нефтяник».
«13 июля мы проведем для вас экскурсию по той части Арены “Ерофей”, которая обычно скрыта от посторонних глаз. Посмотрим раздевалки главной и молодежной команд, заглянем в восстановительный центр и тренажерный зал, а также пообщаемся с игроками “СКА-Нефтяника”, — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Чтобы принять участие в дне открытых дверей, необходимо отправить заявку на электронную почту press@skabandy.ru. В письме необходимо указать ваше имя и данные для связи. Если вы хотите прийти вместе с ребенком — укажите это. Внимание! Число участников ограничено. Как сообщили в пресс-службе клуба, в приоритете — подписчики соцсетей.
Напомним, «СКА-Нефтяник» завершил сезон, оказавшись за пределами пьедестала почета. Всего лишь второй раз за последние 9 лет.
С 8 июля «СКА-Нефтяник» начнет тренироваться в двухразовом режиме: хоккеистов ждут занятия в тренажерном зале, кроссы, игровые виды спорта, бассейн