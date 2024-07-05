«СКА-Нефтяник» приглашает хабаровчан на день открытых дверей

Чтобы принять участие в дне открытых дверей, необходимо отправить заявку на электронную почту press@skabandy.ru. В письме необходимо указать ваше имя и данные для связи. Если вы хотите прийти вместе с ребенком — укажите это. Внимание! Число участников ограничено. Как сообщили в пресс-службе клуба, в приоритете — подписчики соцсетей.