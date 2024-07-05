В медучреждения Приморья обратились более 6000 человек с укусами клещей

В Приморье более 6304 человек, среди которых 1567 детей, пострадали от укусов клещей, сообщили ИА PrimaMedia в управлении Роспотребнадзора по краю.
«На экспресс-диагностику сдано 4288 клещей, возбудителей антигена вируса клещевого энцефалита нашли в десяти исследованиях. В 979 экземплярах клещей обнаружили боррелию, в 856 — риккетсии, в 54 — эрлихии, в 49 — анаплазмы», — отметила ведущий специалист-эксперт краевого управления Роспотребнадзора Татьяна Терентьева.
Кроме того, за текущий период среди жителей края зарегистрировано три случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом, 36 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и 19 случаев клещевого риккетсиоза.
Специалисты напоминают о важности соблюдения мер профилактики при любом посещении природы, выезде в лесной массив или на дачу, а также необходимости проверки себя, своих спутников и домашних животных на наличие клещей. Также стоит использовать специальные средства для отпугивания опасных насекомых и надевать правильную одежду.
Напомним, во Владивостоке проведена акарицидная обработка территорий. От клещей избавили территории в скверах, парках, на кладбищах, а также во дворах школ и детских садов.