Поздравление Игоря Кобзева с Днем работников морского и речного флота

Уважаемые работники и ветераны морского и речного флота! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Речной флот является важной частью транспортного комплекса Иркутской области. Ежегодно экипажи судов перевозят сотни тонн различных грузов, обеспечивают бесперебойное снабжение отдаленных территорий Иркутской области, включая доставку жизненно важных топливно-энергетических ресурсов. Ваша профессиональная работа, целеустремленность и ответственность способствуют социально-экономическому развитию Приангарья.
По поручению президента Владимира Владимировича Путина регионы работают над проектом с рабочим названием «Пять морей и Байкал». Правительство Иркутской области также включилось в работу по развитию круизного туризма по уникальному озеру. Уверен, что ваш богатый практический опыт поможет реализовать все намеченные планы.
Особую признательность выражаю ветеранам за преданность своему делу и славным традициям отечественного флота. Благодарю за добросовестный труд. От души желаю здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов!
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.