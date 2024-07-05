Поздравление Игоря Кобзева с Днем работников морского и речного флота

По поручению президента Владимира Владимировича Путина регионы работают над проектом с рабочим названием «Пять морей и Байкал». Правительство Иркутской области также включилось в работу по развитию круизного туризма по уникальному озеру. Уверен, что ваш богатый практический опыт поможет реализовать все намеченные планы.