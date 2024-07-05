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Вандалы снова разрисовали подпорную стену возле красноярской мэрии

Подпорная стенка на улице Вейнбаума опять подвергалась нападению вандалов.

Источник: Муниципальное казенное учреждение «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства»

5 июля в Красноярске неизвестные снова разрисовали граффити подпорную стену на улице Вейнбаума. Об этом сообщили в городском управлении дорог.

В этом году стену возле мэрии уже окрашивали два раза после подобных случаев. В одном случае горе-художника нашла полиция — им оказался 13-летний школьник.

— На наведение порядка тратятся бюджетные деньги, которые могли быть потрачены на другие цели, например благоустройство или озеленение новых участков, — добавили в управлении дорог.

Скоро уродливые надписи закрасят. Красноярцев просят беречь городское имущество.

ЖКХ