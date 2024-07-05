Бастрыкин запросил доклад по обрушению Дворца творчества в Кузбассе

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовным делам, возбужденным в связи с обрушением Дворца творчества в Кузбассе. ЧП произошло накануне вечером в Белове, где в здании рухнул целый пролет с 4-го по 1-й этаж.
Кузбасские следователи возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
В здании в момент обрушения находилось 10 сотрудников, но они успели выйти. Также на базе Дворца работал школьный лагерь, из которого успели забрать детей за 40 минут до происшествия. Подробнее мы писали здесь.