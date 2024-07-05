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В Челябинской области за срыв ремонта медицинских учреждений на 6,7 млн оштрафовали компанию

В Верхнеуральском районе (Челябинская область) за срыв ремонта медицинских учреждений на 6,7 млн рублей оштрафовали компанию, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: AP 2023

Сообщается, что ООО «Синтез» заключило контракт с райбольницей на подготовку проектной документации и проведение ремонта здания Карагайской участковой больницы, фельдшерских акушерских пунктов в поселках Ивановский и Крутой Лог, а также больничного корпуса и поликлиники в Верхнеуральске. Стоимость работ оценивалась в 140 млн рублей.

Однако подрядчик нарушил сроки работ, в связи с чем с ним был расторгнут договор. Прокуратура региона отмечает, что контракт был заключен в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».

Директор фирмы был признан виновным по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков).

Мировой судья назначил ему штраф в размере 6,7 млн рублей, это 5% от стоимости контракта. Постановление вступило в законную силу.

В настоящее время заключены контракты с другими подрядчиками, соблюдение сроков исполнения работ по контрактам поставлено в прокуратуре на постоянный контроль.

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