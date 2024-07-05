В Челябинской области за срыв ремонта медицинских учреждений на 6,7 млн оштрафовали компанию

Сообщается, что ООО «Синтез» заключило контракт с райбольницей на подготовку проектной документации и проведение ремонта здания Карагайской участковой больницы, фельдшерских акушерских пунктов в поселках Ивановский и Крутой Лог, а также больничного корпуса и поликлиники в Верхнеуральске. Стоимость работ оценивалась в 140 млн рублей.