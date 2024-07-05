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Движение по переулку Спортивному в Иркутске закроют на месяц с 6 июля

Движение будет закрыто для всех видов транспорта.

Источник: Комсомольская правда

Движение по переулку Спортивному в Иркутске прекратят для всех видов транспорта на целый месяц. Запрет на проезд начнет действовать с 6 июля. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

— С 07:00 6 июля до 23:59 6 августа будет прекращено движение транспорта по переулку Спортивному на участке от Маяковского до Джамбула, — пояснили в администрации.

Такие меры необходимы для проведения ремонтных работ на проезжей части. Автовладельцев просят заблаговременно выбирать маршруты для проезда.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что дополнительное судно появится на маршруте Листвянка-порт Байкал. Водный транспорт будет отправляться с баржи два раза в день. Исключением станет влияние погодных условий.