Движение по переулку Спортивному в Иркутске закроют на месяц с 6 июля

Движение по переулку Спортивному в Иркутске прекратят для всех видов транспорта на целый месяц. Запрет на проезд начнет действовать с 6 июля. Об этом сообщила пресс-служба администрации.
— С 07:00 6 июля до 23:59 6 августа будет прекращено движение транспорта по переулку Спортивному на участке от Маяковского до Джамбула, — пояснили в администрации.
Такие меры необходимы для проведения ремонтных работ на проезжей части. Автовладельцев просят заблаговременно выбирать маршруты для проезда.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что дополнительное судно появится на маршруте Листвянка-порт Байкал. Водный транспорт будет отправляться с баржи два раза в день. Исключением станет влияние погодных условий.