В Хабаровском крае вода ушла из жилых домов в зоне паводка

Спасатели поисково-спасательного отряда (с. Ракитное) ГУ МЧС России по Хабаровскому краю продолжают нести дежурство в населенных пунктах Нанайского и Вяземского районов, попавших под удар водной стихии. За сутки в Вяземском районе в селе Забайкальском оказана адресная помощь жителям 6 частных домов, в селе Видном сотрудники МЧС России обеспечивают работу лодочной переправы, в селе Арсеньево Нанайского района организован подвоз питьевой воды населению. Также спасатели и представители администраций проводят подворовой обход, сообщил ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
По состоянию на утро 5 июля 2024 года, все жилые дома полностью освободились от воды на территории края, а также участок межпоселковой дороги в селе Верхняя Манома Нанайского района. В 5 муниципальных образованиях в 11 населенных пунктах остаются подтопленными 146 приусадебных участков (с. Видное, с. Кедрово, Вяземского района, с. Арсеньево, с. Уни, с. Арсеньево Нанайского района, с. Мухен района имени Лазо), 39 земельных участков (с. Забайкальское Вяземского района, с. Лончаково Бикинского района), 10 участков внутрипоселковых дорог (с. Видное, с. Кедрово, с. Кукелево, с. Забайкальское, с. Виноградовка Вяземского района, с. Лончаково Бикинского района, с. Гайтер Комсомольского района) и 1 дачный дом (с. Забайкальское Вяземского района).
Продолжаются подъемы уровней воды на 7−32 см за сутки на реках Амур, Хор, Подхоренок, Кия, Манома, Амгунь без угрозы хозяйственным объектам.
В Центре управления в кризисных ситуациях налажено тесное взаимодействие с гидрологами Дальневосточного УГМС, ведется обмен данными и постоянное уточнение обстановки с главами поселений и едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных районов. В готовности к реагированию находятся группы спасателей МЧС России, которые при необходимости смогут оперативно выехать на место для оказания помощи.
Уровни воды на 07.00 (хбр) 05.07.2024 по данным Дальневосточного УГМС:
р. Уссури с. Лончаково — 521 см (-6 см за сутки) (отметка неблагоприятного явления — 350 см, опасного — 500 см);
р. Уссури с. Шереметьево — 955 см (+3 см за сутки) (отметка неблагоприятного явления — 810 см, опасного — 950 см);
р. Уссури с. Венюково — 519 см (+7 см за сутки) (отметка неблагоприятного явления — 400 см, опасного — 520 см);
р. Уссури с. Новосоветское — 669 см (+12 см за сутки) (отметка неблагоприятного явления — 550 см, опасного — 700 см);
р. Амур г. Хабаровск — 372 см (+5 см за сутки) (отметка неблагоприятного явления — 450 см, опасного — 600 см).
В период прохождения паводка рекомендуем гражданам соблюдать меры безопасности, принять меры для сохранения своего имущества, ограничить выход в лес и на водоемы.
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает всем жителям и гостям края о необходимости соблюдения мер безопасности.