В Хабаровском крае вода ушла из жилых домов в зоне паводка

По состоянию на утро 5 июля 2024 года, все жилые дома полностью освободились от воды на территории края, а также участок межпоселковой дороги в селе Верхняя Манома Нанайского района. В 5 муниципальных образованиях в 11 населенных пунктах остаются подтопленными 146 приусадебных участков (с. Видное, с. Кедрово, Вяземского района, с. Арсеньево, с. Уни, с. Арсеньево Нанайского района, с. Мухен района имени Лазо), 39 земельных участков (с. Забайкальское Вяземского района, с. Лончаково Бикинского района), 10 участков внутрипоселковых дорог (с. Видное, с. Кедрово, с. Кукелево, с. Забайкальское, с. Виноградовка Вяземского района, с. Лончаково Бикинского района, с. Гайтер Комсомольского района) и 1 дачный дом (с. Забайкальское Вяземского района).