Переливы в Приморье блокируют доступ к двум населенным пунктам

По данным министерства ГОЧС Приморья в пятницу, 5 июля, без транспортного сообщения из-за продолжающихся переливов воды остаются Дальний Кут и Дерсу Красноармейского округа. Для связи с «большой землей» организованы лодочные переправы для доставки необходимых товаров и медикаментов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.