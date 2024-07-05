Переливы в Приморье блокируют доступ к двум населенным пунктам

По данным министерства ГОЧС Приморья в пятницу, 5 июля, без транспортного сообщения из-за продолжающихся переливов воды остаются Дальний Кут и Дерсу Красноармейского округа. Для связи с «большой землей» организованы лодочные переправы для доставки необходимых товаров и медикаментов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Кроме того, в Красноармейском округе на 32 километре дороги Рощино-Мельничное полностью блокировано автомобильное движение.
В Дальнереченском округе также наблюдаются сложности: переливы на улицах Молодежной и Солнечной, а также в селе Лазо ограничено передвижение легковых автомобилей.
Напомним, жители Дальнереченска и Дальнереченского района Приморья на этой неделе получат первые выплаты для возмещения ущерба, причиненного сильными дождями. Губернатор Приморья Олег Кожемяко во время рабочей поездки в муниципалитет поручил властям как можно быстрее компенсировать потери населению.