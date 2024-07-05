Обращение Владимиру Путину записали жители Хилокского района Новосибирска

Видео записали на месте бывшего детского сада № 299 — по словам людей, в 2020-м его признали аварийным и закрыли, а в 2021-м снесли. Жители рассказали, что им обещали построить новое учреждение, но этого не случилось. Территорию облюбовали любители выпить.