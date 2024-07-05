Обращение Владимиру Путину записали жители Хилокского района Новосибирска

В сообществе во ВКонтакте «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» появилось видеобращение, адресованное Владимиру Путину. Люди просят прекратить издевательство над ними и над детьми.
Видео записали на месте бывшего детского сада № 299 — по словам людей, в 2020-м его признали аварийным и закрыли, а в 2021-м снесли. Жители рассказали, что им обещали построить новое учреждение, но этого не случилось. Территорию облюбовали любители выпить.
Отмечается, что людям предложили места в других детских садах, но, по мнению жителей, это неудобно.
«Предложенные детские сады не находятся в шаговой доступности, детей ежедневно приходится возить, что является очень затруднительным… Пешком доставить детей до детского сада тоже не представляется возможным», — говорит женщина на видео.
Местные жители считают, что детский сад в Хилокском районе не строят из-за мигрантов — чтобы в учреждение не ходили их дети.