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Приметы на Евсеев день: что нельзя делать 5 июля 2024 года

В пятницу, 5 июля, вспоминают сразу нескольких святых — мученика Галактиона и мученицу Иулианию, священномученика Евсевия. Народный праздник в разных вариациях называется Евсеев день, Евсевий или Ульянин день.

В пятницу, 5 июля, вспоминают сразу нескольких святых — мученика Галактиона и мученицу Иулианию, священномученика Евсевия, Народный праздник в разных вариациях называется Евсеев день, Евсевий или Ульянин день.

Что можно делать 5 июля:

  • мыться в бане нельзя, зато можно заготавливать веники для бань;
  • проводить работы в полях и на огородах — сеять повторно редис, обрабатывать картофель от вредителей;

Что нельзя делать 5 июля:

  • совершать важные дела в первой половине дня, то есть до обеда;
  • рисковать;
  • мыться в бане — по народным поверьям, в этот день там мылся Банник;

Народные приметы:

  • дождь идет — к хорошему урожаю хлеба и льна;
  • паук паутину плетет — погода переменится на хорошую, если он этого не делает — к ненастной погоде;
  • куры словно купаются в пыли — к осадкам.