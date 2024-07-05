Приметы на Евсеев день: что нельзя делать 5 июля 2024 года

В пятницу, 5 июля, вспоминают сразу нескольких святых — мученика Галактиона и мученицу Иулианию, священномученика Евсевия, Народный праздник в разных вариациях называется Евсеев день, Евсевий или Ульянин день.
Что можно делать 5 июля:
- мыться в бане нельзя, зато можно заготавливать веники для бань;
- проводить работы в полях и на огородах — сеять повторно редис, обрабатывать картофель от вредителей;
Что нельзя делать 5 июля:
- совершать важные дела в первой половине дня, то есть до обеда;
- рисковать;
- мыться в бане — по народным поверьям, в этот день там мылся Банник;
Народные приметы:
- дождь идет — к хорошему урожаю хлеба и льна;
- паук паутину плетет — погода переменится на хорошую, если он этого не делает — к ненастной погоде;
- куры словно купаются в пыли — к осадкам.