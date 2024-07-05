В Алматы приводят в порядок объекты дорожной инфраструктуры

Более 5 000 единиц спецтехники задействовано для подметания проезжих частей и тротуаров, а также дворовых участков. На сегодня очищено более 41 тысячи кв. м проезжей части дорог и тротуаров, 200 км ливневой канализации, произведен покос травы на 272 улицах города. Также подметено и убрано от мусора 3 760 дворовых участков.