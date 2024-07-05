Православные чествуют небесную покровительницу всего Урала: икону называют сверхчудотворной

Наибольшее почитание образ получил в Башкортостане, Оренбургской, Самарской и Челябинской областях, некоторых областях Казахстана.
Празднование переходящее — приходится на девятую пятницу после Пасхи. «Как гласит предание, образ был явлен именно в такой день, в конце 16 века. Святыню почитали верующие Урала, обходили с ней крестными ходами города и села. После революции образ исчез. Вместе с Белой армией оказался в Китае, где его следы затерялись. Но остались чтимые списки», — говорят в Челябинской епархии.
И один из них хранится в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска. На иконе есть надпись о том, что она является точной копией чудотворного образа, находившегося до революции в селе Табынском Стерлитамакского уезда Уфимской губернии. На старинном списке так же, как на оригинале, есть след повреждения, которое было нанесено иконе при втором ее явлении в середине 18 века.
Лик Табынской иконы Божией Матери обычно трудно различить. При любом освящении образ остается темным.
Табынская икона Божией Матери — самая загадочная икона в России. Ее можно назвать даже сверхчудотворной. По многим местам в России можно натолкнуться на смутные воспоминания о ней, а порой легендарные сказания.
Первое явление Табынской иконы Божией Матери произошло между 1594 и 1597 годом, второе — в 1765 году в том же месте, что и первый раз. Во время гражданской войны отступавшими войсками атамана Дутова икона была перенесена за границу. И долгое время (до прихода коммунистов к власти) находилась в Китае. Сейчас местонахождение самой большой святыни и покровительницы Уральского края неизвестно.