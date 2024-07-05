Православные чествуют небесную покровительницу всего Урала: икону называют сверхчудотворной

И один из них хранится в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска. На иконе есть надпись о том, что она является точной копией чудотворного образа, находившегося до революции в селе Табынском Стерлитамакского уезда Уфимской губернии. На старинном списке так же, как на оригинале, есть след повреждения, которое было нанесено иконе при втором ее явлении в середине 18 века.