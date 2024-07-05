Небольшие дожди и солнце ожидают Приморье на следующей рабочей неделе

В понедельник, 8 июля, в Приморье пройдет кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха составит +23…+29 °С, передает «Комсомольская правда — Владивосток».
А вот во вторник благодаря антициклону распогодится, будет ясно. Температурный фон останется примерно в тех же значения. В среду, 10 июля, столбики термометра покажут до +30 °С на юге.
Во Владивостоке в течение всех трех дней будет солнечно и душно. Температура воздуха составит +25…+30 °С. Осадков не ожидается.
Напомним, что в регионе действует так называемая дальневосточная депрессия, которая и отвечает за выпадение осадков.
Ранее «КП» писала об очередном циклоне. Осадки начались с юга края, а теперь распространились на всю территорию.