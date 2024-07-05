Уфу и Батуми связало прямое авиасообщение.

По данным пресс-службы столичного авиаузла, 4 июля стартовала программа полетов авиакомпании Red Wings из аэропорта «Уфа» в Батуми (Грузия). Первый рейс отправился из столицы Башкирии с максимальной загрузкой.
Улететь на отдых к побережью Черного моря теперь можно еженедельно, по четвергам, на самолетах Sukhoi Superjet 100, рассчитанных на 100 пассажиров.
Вылет из Уфы в Батуми в 10.20, в обратном направлении в 14.15 (время местное для каждого аэропорта). Путь между городами займет 3 часа 35 минут.
Кроме того, из аэропорта «Уфа» прямым рейсом можно вылететь в столицу Грузии — Тбилиси. Еженедельные полеты выполняет авиакомпания «Азимут».