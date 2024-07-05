Губернатор Приангарья провёл личный приём граждан

Игорь Кобзев встретился с тремя жителями Приангарья. С одним из них, Артёмом Симбирцевым из Шелеховского района, глава области обсудил вопрос оказания содействия при трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья. Сам Артём Симбирцев является инвалидом по слуху и состоит на учёте как безработный. Мужчине уже подобрали вакансию и оказали сопровождение в трудоустройстве. Его примет на работу Шелеховский завод железобетонных изделий.
Подробно проговорили все нюансы будущего трудоустройства. Его работа будет связана с чертежами, поэтому проблем с общением и пониманием задач быть не должно, — рассказал Игорь Кобзев. — Также обсудили путь до работы, здесь тоже все в порядке — от дома до завода ходит комфортабельный автобус. В конце следующей недели Артем Александрович выйдет на работу.
Ещё двое обратившихся — участники специальной военной операции. Их вопросы касались оказания медицинской помощи после ранений во время выполнения боевых задач.
Восстановление здоровья участников СВО — одна из приоритетных задач. Поручил областному Минздраву совместно с Иркутским военным госпиталем тщательно проработать вопрос прохождения медицинской реабилитации у одного бойца и подготовить направление для медицинской реабилитации для второго, — отметил губернатор.