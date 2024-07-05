Губернатор Приангарья провёл личный приём граждан

Подробно проговорили все нюансы будущего трудоустройства. Его работа будет связана с чертежами, поэтому проблем с общением и пониманием задач быть не должно, — рассказал Игорь Кобзев. — Также обсудили путь до работы, здесь тоже все в порядке — от дома до завода ходит комфортабельный автобус. В конце следующей недели Артем Александрович выйдет на работу.