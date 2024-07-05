По карману? Кузбасские вузы повысили цену за обучение

Цены на обучение выросли во всех кузбасских вузах — так происходит ежегодно. В медицинском университете — на 5−8%, в КемГУ — на 2−4%, в СибГИУ — на 4−5%. Но сильнее всех поразил кемеровский филиал РГИСИ: мало того, что выучиться платно на режиссёра или на актёра стоит дороже всего в Кузбассе — 298 тыс. руб. в год, так ещё и сумма эта в сравнении с прошлогодней выросла аж на 26%!