По карману? Кузбасские вузы повысили цену за обучение

В новом учебном году ведущие вузы страны значительно повысили цену на обучение. Некоторые, как МФТИ, аж на 20%. Выучиться на экономиста в НГУ и на юриста в МГИМО стало на 14% дороже. А что с ценами в кузбасских вузах?
«По всем направлениям подготовки, специальностям, формам обучения стоимость разная. Незначительное повышение связано с инфляцией, а также увеличением затрат на поддержание инфраструктуры вузов», — сообщили в ответ на наш запрос в миннауки Кузбасса.
Среди «платников» — юристы и экономисты.
По данным ведомства, наибольшая стоимость отмечается в области музыкального, хореографического искусства и эстрады, а также в области технических наук и юриспруденции. Дешевле всего обойдётся получение высшего образования по таким специальностям, как документоведение, библиотечное дело, культурология, экономика и управление.
Цены на обучение выросли во всех кузбасских вузах — так происходит ежегодно. В медицинском университете — на 5−8%, в КемГУ — на 2−4%, в СибГИУ — на 4−5%. Но сильнее всех поразил кемеровский филиал РГИСИ: мало того, что выучиться платно на режиссёра или на актёра стоит дороже всего в Кузбассе — 298 тыс. руб. в год, так ещё и сумма эта в сравнении с прошлогодней выросла аж на 26%!
Как уточнили в региональном миннауки, больше всего «платников» обучается по направлениям экономического и юридического профилей. Однако точное количество коммерческих мест не назвали, так как его вузы устанавливают самостоятельно. Судя по данным портала студ-регион.рф, кузбасские университеты готовы принять более 5000 «платников» (лишь на тысячу меньше, чем бюджетников). Но по опыту прошлых лет число первокурсников, поступивших на платные места, составляет около 20% от обучающихся за счёт бюджета.